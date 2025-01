POL-CUX: Verkehrsunfall in Beverstedt - Seniorin verwechselt offenbar Gas und Bremse und fährt in Ladenzeile - glücklicherweise keine Verletzten (Fotos im Anhang)

Polizeiinspektion Cuxhaven

Verkehrsunfall in Beverstedt - Seniorin verwechselt offenbar Gas und Bremse und fährt in Ladenzeile - glücklicherweise keine Verletzten

Beverstedt.

Beverstedt. Am heutigen Donnerstag (30.01.2025) kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Feldhofstraße in Beverstedt.

Eine 74-jährige Beverstedterin verwechselte beim Einparken augenscheinlich Gas und Bremse und fuhr mit ihrem SUV durch das Schaufenster einer Ladenscheibe. Ein weiterer geparkter PKW wurde ebenfalls beschädigt.

Durch den Unfall wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Es entstanden jedoch erhebliche Sachschäden in geschätzter Höhe von 50.000 Euro. Weiteres Glück im Unglück: In diesem Bereich befindet sich im Geschäft eine Malecke für Kinder, wo sich zum Zeitpunkt des Unfalls glücklicherweise niemand aufhielt.

