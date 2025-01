POL-CUX: Tödlicher Verkehrsunfall in Cuxhaven - Seniorin wird von LKW erfasst (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am heutigen Mittwoch kam es gegen 09:15 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Geschäfts am Heinrich Grube Weg in Cuxhaven. Nach derzeitigem Stand erfasste aus bislang unbekannten Gründen ein LKW Fahrer beim Rangieren eine Fußgängerin. Diese erlitt tödlichen Verletzungen. Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven ...

