POL-CUX: Diebstahlstaten aus unverschlossenen PKW, Schuppen und anderen Örtlichkeiten im gesamten Landkreis - Hinweise an die Bevölkerung

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am Donnerstagabend kam es gegen 18:55 Uhr zu einem Raub auf ein Geschäft in der Abschnede 210 in Cuxhaven (wie berichtet). https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68437/5956389 Im Nachhinein wurde ein weiterer Raub in Cuxhaven in einem Geschäft, ebenfalls am Donnerstagabend gegen 18:15 Uhr in der Nordersteinstraße, angezeigt. Zwei ...

