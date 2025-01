Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Weiterer Raub auf Geschäft in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Donnerstagabend kam es gegen 18:55 Uhr zu einem Raub auf ein Geschäft in der Abschnede 210 in Cuxhaven (wie berichtet).

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68437/5956389

Im Nachhinein wurde ein weiterer Raub in Cuxhaven in einem Geschäft, ebenfalls am Donnerstagabend gegen 18:15 Uhr in der Nordersteinstraße, angezeigt. Zwei unbekannte Personen hatten hierbei den Markt betreten und unter einem Vorwand eines Kaufs versucht diesen mit einer hoch dotierte Euro-Banknote zu tätigen. Als die Verkäuferin, eine 23-jährige Cuxhavenerin dies ablehnte, hatte eine Person ein Messer gezogen und die Frau bedroht. Die Frau wechselte daraufhin den Schein und die Täter flüchteten aus dem Geschäft. Ein Vermögenschaden entstand nicht.

Die Personenbeschreibung und die Vorgehensweise decken sich mit der Beschreibung der Person aus der Tat in der Abschnede, sodass derzeit davon ausgegangen wird, dass es sich um den selben Täter handeln könnte.

Die Person wurde hier wie folgt beschrieben:

- männlich - Südländisches Erscheinungsbild - ca. 185-190cm groß - normale bis sportliche Statur - schwarze, kurze Haare - schwarzer Bart und beharrter Hals - braune Augen

Bekleidet gewesen sei der Mann mit:

- schwarzer Mütze - schwarzer Jacke - schwarzer Pullover - dunkle Cargohose mit Tasche - dunkle Schuhe

Zeugen werden hier ebenfalls gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell