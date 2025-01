POL-WES: Xanten - Pkw im Rhein - Nachtrag

Hamminkeln (ots) - Am 07.01.2025 Uhr kam es gegen 17:50 Uhr in Hamminkeln auf der Schledenhorster Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 34-jähriger Fußgänger tödlich verletzt wurde. Ein 59-jähriger Mann aus Bocholt befuhr mit seinem Pkw die Schledenhorster Straße aus Richtung Mehrhoog kommend in Fahrtrichtung Haldern. Im Kreuzungsbereich ...

mehr