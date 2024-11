Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Am Samstagabend kurz vor Mitternacht drang mindestens eine männliche Person in das Firmengelände eines Tiefbauunternehmens in der Elsterstraße in Bad Köstritz ein. Der oder die Täter beschädigten die Wand einer Lagerhalle und versuchten so in diese zu gelangen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Durch den Sicherheitsdienst wurde der Einbruch bemerkt und unverzüglich die Polizei informiert. Sofort kamen mehrere Streifen des Inspektionsdienstes Gera zum Einsatz. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Einbrecher jedoch nicht ergriffen werden. Die Kriminalpolizei Gera nahm die weiteren Ermittlungen auf und sicherte zahlreiche Spuren am Tatort. Es werden Zeugen gesucht, die zur genannten Zeit auffällige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0303733/2024 bei der Kripo Gera (Tel. 0365/8234-1465) zu melden. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell