Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E Bike entwendet

Altenburg (ots)

Im Rahmen einer Mitteilung eines 22 - Jährigen aus Schmölln am 22.11.2024 gegen 12:00 das ihm sein Fortbewegungsmittel entwendet wurde, erfolgte dessen Aufnahme. Bislang unbekannte Täter hatten im Zeitraum von 03:30 Uhr bis 11:30 Uhr vom Firmengelände in der Straße Am Lindenhof in Schmölln sein gesicherte Pedelec der Marke Raymon entwendet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell