Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ohne Fahrerlaubnis Verkehrsunfall verursacht

Altenburg (ots)

Aufgrund eines verkehrsbedingt bremsenden Verkehrsteilnehmers fuhr am 22.11.2024 gegen 11:40 Uhr in der Kanalstraße in Altenburg ein 21 - jähriger Audi Fahrer auf den PKW vor ihm auf und verursachte Sachschaden. Bereits der Mitteiler hegte den Verdacht, dass etwas mit dem Verursacher nicht stimmt. Dies bestätigte sich im Rahmen der Aufnahme. Der Verursacher hätte nämlich gar kein Kraftfahrzeug führen dürfen, da ihm schlicht weg die erforderliche Fahrerlaubnis dazu fehlte. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

