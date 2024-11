Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Alkohol Verkehrsunfall verursacht

Altenburg (ots)

Am Samstag, den 23.11.2024 befuhr ein 19 - jähriger Fahrer eines Ford Fiesta in Altenburg die Kauerndorfer Allee. Vor ihm in gleicher Richtung war eine 28 - jährige Fahrerin mit ihrem Skoda unterwegs. Die Skodafahrerin musste verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte der Ford Fahrer zu spät und fuhr auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verursacher Abstand und Geschwindigkeit womöglich aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr richtig einschätzen konnte und aufgefahren war. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der Fahrer des Ford Fiesta durfte nicht nur seinen Führerschein vorläufig abgeben und die Weiterfahrt wurde untersagt, auch war eine Blutprobenentnahme notwendig nachdem der Alkoholwert 1,53 Promille aufwies. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell