POL-ME: Müllcontainer beschädigt - die Polizei bittet um Hinweise - Monheim am Rhein - 2411056

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Freitag, 15. November 2024, kam es zu einem Brand eines Müllcontainers, der dadurch teilweise zerstört wurde. Die Polizei ermittelt.

Das ist nach aktuellen Kenntnissen geschehen:

Die Polizei erhielt um etwa 2:45 Uhr den Zeugenhinweis einer qualmenden Mülltonne an der Erich-Klausener-Straße. Bei Eintreffen der Polizistinnen und Polizisten am Brandort war die Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein bereits vor Ort und löschte den Brand.

Derweil leiteten weitere Einsatzkräfte der Polizei eine Nahbereichsfahndung nach einem Tatverdächtigen ein. Die Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg.

Durch die Hitzeentwicklung war der Plastikdeckel der Mülltonne verschmort. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Die Polizei Monheim am Rhein bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können, sich unter 02173 9594-6350 mit der Wache in Verbindung zu setzen.

