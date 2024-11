Polizei Mettmann

POL-ME: Brand in Mehrfamilienhaus - niemand verletzt - Velbert - 2411052

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwochmorgen, 13. November 2024, kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Küpperstraße in Velbert (die Feuerwehr Velbert berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/5908053). Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Das war bei dem Einsatz geschehen:

Um etwa 9:30 Uhr wurde die Polizei zu dem Brand an der Küpperstraße gerufen. Beim Eintreffen der Beamtinnen und Beamten stellten sie eine Rauchentwicklung fest, die von einer Wohnung im ersten Obergeschoss des mehrgeschossigen Hauses ausging.

Der Feuerwehr Velbert gelang es, das Feuer in der betroffenen Wohneinheit zu löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Aufgrund der Schäden ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Der Polizei liegen derzeit keine näheren Angaben zur Schadenshöhe vor.

Die Kriminalpolizei hat zur Klärung der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen und geht nach aktuellen Kenntnissen von einem technischen Defekt aus, der den Brand ausgelöst hatte.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell