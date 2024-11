Polizei Mettmann

POL-ME: Lkw-Auflieger entwendet - die Polizei ermittelt - Wülfrath - 2411050

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 13. November 2024, wurde ein Auflieger der Marke "Krone" aus einem Gewerbegebiet in Wülfrath entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am Dienstagabend wurde der Auflieger, beladen mit Toilettenpapier, auf einem Parkplatz an der Dieselstraße in Nähe der Hausnummer 100 gegen 18 Uhr abgestellt. Gegen 3:30 Uhr wurde der Diebstahl festgestellt und die Polizei alarmiert, die unmittelbar eine Fahndung nach dem Fahrzeug mit Wuppertaler Städtekennung (W-) einleitete.

Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen nach dem mit gelber Werbung von "Nostagroup" bedruckten Auflieger führten leider zu keinem positiven Ergebnis.

Der Wert des Fahrzeuges wird auf circa 12.000 Euro geschätzt.

Bisher liegen der Wülfrather Polizei keine konkreten Hinweise auf die Diebinnen oder Diebe und den Verbleib des gestohlenen Aufliegers mitsamt seiner Ladung vor. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, der Auflieger zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Zugfahrzeugen sowie Angaben zum aktuellen Standort des gesuchten Aufliegers des Herstellers "Krone" nimmt die Polizei Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen.

