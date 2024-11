Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2411049

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

Am Montag (11. November 2024) hat ein bislang noch unbekannter Autofahrer auf der Landstraße in Haan, auf Höhe der dortigen Auffahrt "Haan-Ost" auf die A 46 einen Lkw beim Überholen touchiert und hierbei an der linken Seite beschädigt. Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne eine Regulierung des auf rund 2.000 Euro geschätzten Schadens zu ermöglichen. Leider liegen der Polizei keine Beschreibungen des Unfallverursachers oder seines Autos vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Am Montag, 11. November 2024, verursachte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Schaden an einem blauen VW Golf, der auf dem Parkplatz des Bahnhofs Hochdahl/Millrath am Höhenweg geparkt war. Gegen 7:30 Uhr stellte der Halter des Wagens seinen VW mit Düsseldorfer Städtekennung (D-) ab und fand bei seiner Rückkehr frische Schäden in Form von Kratzern an der Frontstoßstange vor. Der Unfallverursacher hatte sich nach dem Unfall vom Parkplatz entfernt, ohne Maßnahmen zur Schadensregulierung einzuleiten.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Montag, 11. November 2024, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen gelben VW Tiguan an der Benrather Straße. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 17:50 Uhr und 18:10 Uhr. Die Halterin des Wagens hatte den VW auf Höhe der Hausnummer 8 am Fahrbahnrand abgestellt, entfernte sich kurzzeitig und fand bei ihrer Rückkehr den beschädigten linken Außenspiegel vor. Zudem stellte sie einen Riss in der Frontscheibe fest. Der Schade beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Zwischen Montag, 11. November 2024, gegen 19 Uhr und Dienstag, 12. November 2024, gegen 8:10 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an der Adresse "Am Hang". Ein schwarzer Opel Insignia wurde am Montagabend auf Höhe der Hausnummer 15 am Fahrbahnrand geparkt und am nächsten Morgen mit Beschädigungen an der linken Seite der Front festgestellt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 800 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

