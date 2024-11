POL-ME: Raub in Discounter - zwei Täter flüchtig - Heiligenhaus - 2411051

Polizei Mettmann

In einem Discounter in Heiligenhaus raubten am Mittwoch, 13. November 2024, zwei bislang unbekannte Männer unter Vorhalt einer Waffe eine Geldkassette. Die Täter sind flüchtig, weshalb die Polizei um Hinweise bittet.

Das war geschehen:

Nach dem aktuellen Kenntnisstand trug ein 22-jähriger Mitarbeiter des Discounters an der Rheinlandstraße etwa gegen 20:45 Uhr eine Kassenschublade aus dem Kassenbereich in Richtung Lager. Zu diesem Zeitpunkt betraten zwei maskierte Männer das Ladengeschäft und kamen auf den Mitarbeiter zu.

Einer der beiden Männer forderte daraufhin unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe die Herausgabe der Geldkassette. Der Mitarbeiter kam der Forderung nach, woraufhin sich die Täter aus dem Geschäft entfernen wollten.

Als eine 38 Jahre alte Mitarbeiterin versuchte, sie davon abzuhalten, wurde sie von den Männern geschubst und stürzte. Hierdurch wurde sie leicht verletzt. Die maskierten Täter entfernten sich aus dem Discounter in unbekannte Richtung.

Zu den beiden Unbekannten mit Maske liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1:

- circa 1,80 Meter groß - breit gebaut - bekleidet mit einer beigen Jacke aus "Teddyfell" - hatte eine augenscheinliche schwarze Schusswaffe

Täter 2:

- circa 1,75 bis 1,80 Meter groß - schlanke Statur - bekleidet mit einer dunkelgrünen Jacke - hatte einen osteuropäischen Akzent

Die Polizei fragt: Wer kann die polizeilichen Ermittlungen unterstützen und Angaben zu dem Raub machen oder kennt Personen, auf die die Beschreibungen zutreffen? Hinweise nimmt die Polizei Heiligenhaus jederzeit unter 02056 9312-6150 entgegen.

