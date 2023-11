Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in zwei Vereinsheime in Münster - Zeugen gesucht

Münster (ots)

In der Nacht von Montag (27.11.) auf Dienstag (28.11.) sind unbekannte Täter in zwei Vereinsheime in Münster eingebrochen. Nun ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Drei bislang unbekannte Täter brachen in den frühen Morgenstunden am Dienstag (28.11., 02:07 Uhr) in ein Vereinsheim in Mauritz ein. Sie versuchten zunächst erfolglos, eine Eingangstür aufzuhebeln. Anschießend hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, gelangten in die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und einen Beamer. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Bei den Unbekannten soll es sich um drei Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren handeln. Alle trugen dunkle Winterjacken mit Kapuzen. In derselben Nacht wurde (28.11., 00:30 Uhr - 07:30 Uhr) zudem das Fenster eines Vereinsheims in Gievenbeck aufgehebelt. Die Täter durchsuchten die Örtlichkeit und entwendeten Bargeld. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die etwas Auffälliges in Gievenbeck oder Mauritz beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Münster unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell