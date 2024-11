Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Wohnung mit hohem Stehlschaden

Altenburg (ots)

Die Käthe-Kollwitz-Straße in Altenburg war Tatörtlichkeit eines Einbruchs in eine Wohnung. Wie die Wohnungsinhaber am 22.11.2024, nachmittags gegen 15 Uhr feststellen mussten, nutzten bislang unbekannte Täter in seiner kurzen ca. 3 stündigen Abwesenheit die Zeit, um gewaltsam in dessen Wohnung einzudringen und Gegenstände zu durchsuchen. Diese wurden dabei auch fündig und entwendeten eine mittlere 5 - stellige Summe in Form von Bargeld, als auch Wertgegenständen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, welche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten sich bei der PI Altenburger Land zu melden (Bezug: 302984/2024).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell