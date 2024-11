Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beschädigte Briefkästen zu beklagen

Altenburg (ots)

In Lucka als auch in Rositz mussten Eigentümer feststellen, dass bislang unbekannte Täter ihre Briefkästen beschädigt hatten. Der Briefkasten eines 36 - Jährigen aus der Clara-Zetkin-Straße in Lucka, als auch der Briefkasten einer 50 - Jährigen aus der Fichtenhainicher Straße in Rositz wurden offensichtlich durch Pyrotechnik beschädigt. Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können, welche am 24.11.24 um 00:10 Uhr für die Sachbeschädigung in der Fichtenhainicher Straße in Rositz in Frage kommt, werden gebeten sich mit Bezug 303730/2024 oder für die Sachbeschädigung am 23.11.2024 gegen 22:00 Uhr in Lucka unter dem Bezug 303679/2024 bei der Polizeiinspektion Altenburger Land unter Tel: 03447 4710 zu melden.

