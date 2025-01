POL-CUX: Diebstahl eines Tresors in Nordholz - drei Tatverdächtige auf der Flucht gestellt

Cuxhaven (ots) - Lamstedt. Am gestrigen Sonntagabend (26.01.2025) kam es gegen 20:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Mittelstenaher Straße in Lamstedt. Ein 29-jähriger Mann aus Geestland übersah hierbei mit seinem PKW augenscheinlich einen geparkten PKW am Straßenrand und kollidierte mit diesem. Durch den Unfall wurde er nicht verletzt. An den PKW entstanden jedoch hohe Sachschäden von insgesamt ca. 35.000 Euro. ...

