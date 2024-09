POL-COE: Lüdinghausen, Valve/Roten Range Rover beschädigt und geflüchtet

Coesfeld (ots) - Ein Zeuge bemerkte Am Sonntagabend (29.09.) gegen 21.50 Uhr einen schwarzen Mercedes, der im Bereich der Baustelle am Beisenbusch beim Rückwärtsfahren gegen ein Verkehrszeichen sowie eine Straßenlaterne prallte. Anschließend entferne sich der Unfallfahrer, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte in ...

mehr