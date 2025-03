Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 37-Jähriger nach Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizei Ludwigsburg sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, bei dem am Mittwochmorgen (05.03.2025) gegen 07:10 Uhr in Böblingen ein 37-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 37-Jährige war mit seinem Rennrad auf der Schickardstraße in Richtung Böblinger Straße unterwegs und wollte dort links nach Dagersheim abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Renault auf der Böblinger Straße ebenfalls in Richtung Dagersheim. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Fahrradfahrer und dem von rechts kommenden Renault des 39-Jährigen. Der 37-Jährige stürzte von seinem Rennrad, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Renault-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Erstellung eines Gutachtens an. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Insbesondere geht es auch um die Frage, ob einer der Unfallbeteiligten möglicherweise das für ihn geltende Rotlicht der Ampel missachtet hat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizei unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.

