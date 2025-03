Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 70.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (04.03.2025) kam es gegen 18:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Obere Vorstadt" in Sindelfingen. Ein 66-jähriger VW-Lenker war dort in Richtung Ziegelstraße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der "Hohe Straße" kollidierte der 66-Jährige mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls mit einem am Straßenrand geparkten Fiat und blieb zunächst mit seinem VW stehen. Nach kurzer Zeit beschleunigte er plötzlich stark und schob den Fiat vor sich her. Auf Höhe eines Supermarkts kamen die beiden Fahrzeuge nach links von der Fahrbahn ab und durchbrachen ein verschlossenes Garagentor einer Tiefgaragenausfahrt. In der Tiefgarage prallte der immer noch vor dem VW hergeschobene Fiat auf einen geparkten Audi, bis schließlich alle Fahrzeuge zum Stillstand kamen. Der 66-Jährige am Steuer des VW wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ob er bei dem Unfall selbst verletzt wurde, ist noch unklar. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstanden rund 50.000 Euro Sachschaden. Der Gebäudeschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

