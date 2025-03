Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmorgen (04.03.2025) kam es gegen 06:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Maichinger Straße in Magstadt. Ein 21-Jähriger Lenker eines Mercedes Sprinter war dort in Richtung Hindenburgstraße unterwegs. Auf Höhe des Rathauses übersah der 21-Jährige eine 74-jährige Fußgängerin, welche die Maichinger Straße vom rechten Straßenrand aus überqueren wollte. Die 74-Jährige wurde von dem Sprinter erfasst und stürzte zu Boden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige wurde nicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 1.000 Euro.

