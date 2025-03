POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht im Thomas-Alva-Edison-Ring

Ludwigsburg (ots) - Am vergangenen Wochenende zwischen Freitag (28.02.2025) und Montag (03.03.2025) brachen noch unbekannte Personen in insgesamt 4 Gebäude im Stadtteil Bietigheim ein. Betroffen waren Büroräume in der Lise-Meitner-Straße und der Straße "Am Japangarten", ein Schwimmbad in der Holzgartenstraße sowie ein Vereinsheim am Fischerpfad. Die Täter ...

