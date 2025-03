Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Mehrere Einbrüche im Stadtteil Bietigheim

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Wochenende zwischen Freitag (28.02.2025) und Montag (03.03.2025) brachen noch unbekannte Personen in insgesamt 4 Gebäude im Stadtteil Bietigheim ein. Betroffen waren Büroräume in der Lise-Meitner-Straße und der Straße "Am Japangarten", ein Schwimmbad in der Holzgartenstraße sowie ein Vereinsheim am Fischerpfad. Die Täter gelangten jedes Mal über ein Fenster ins Gebäudeinnere, welches sie zuvor mit einem Stein einwarfen. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten Schränke und Geldkassetten. Die Höhe des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

