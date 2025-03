Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Diebstahl aus LKW-Auflieger

Ludwigsburg (ots)

Wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Kornwestheim gegen einen unbekannten Täter, welcher am Montag (03.03.2025) zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr in der Sigelstraße in Kornwestheim an drei dort abgestellten LKW-Aufliegern die Planen aufgeschlitzt hatte. Ein Security-Mitarbeiter ertappte den Täter, welcher sofort in Richtung einer nahegelegenen Moschee flüchtete. Der Flüchtige wird als ein sehr kleiner Mann zwischen 20 und 26 Jahren mit kurzen blonden Locken beschrieben. Er soll mit einer schwarzen Jogginghose und einem blauen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Beim Diebesgut aus einem der Auflieger handelt es sich um Klebeband-Rollen in noch unbekanntem Wert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per Mail unter kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

