POL-SI: Munitionsfund in der Sieg: 280 Patronen sichergestellt - #polsiwi

Siegen (OT Niederschelden) (ots) - In der Zeit zwischen Dienstagabend (18.02.2025) und Mittwochmorgen (19.02.2025) sind Unbekannte in eine Kindertagesstätte in Siegen-Niederschelden eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich zunächst Zutritt zu dem Gelände der Einrichtung. Danach öffneten sie gewaltsam ein Kellerfenster und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke. ...

