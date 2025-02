Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Angreifer geflüchtet - Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Samstagsabend (15. Februar) ist die Polizei zu einem Streit in die Kölner Straße gerufen worden. Gegen 21:13 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Demnach soll es bei einem Streit zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Dabei soll mindestens eine Person verletzt worden sein.

Bereits vier Minuten später trafen zwei Streifen im Bereich des dortigen Schnellimbisses in der Fußgängerzone ein. Vor Ort befand sich ein 36-jähriger Mann mit einer augenscheinlichen Kopfplatzwunde. Ein weiterer 28-jähriger Mann gab an, dass man zusammen mit mehreren Personen einen Junggesellenabschied feiern würde. Er und sein 36-jähriger Freund waren hinter der Gruppe der übrigen Gesellschaft die Fußgängerzone in Richtung Oberstadt unterwegs gewesen. Sie seien dann von einer dreiköpfigen Personengruppe, die sich von hinten annäherten, überholt worden. Dann habe einer der drei jungen Männer den 28-Jährigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen und anschließend seinem Freund gegen den Brustkorb getreten. Der 36-Jährige sei aufgrund des Trittes nach hinten gefallen und sei mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen. Dabei habe er für kurze Zeit das Bewusstsein verloren. Die drei jungen Männer seien nach der Attacke sofort in Richtung Oberstadt (vermutlich Richtung Schusswende/Hinterstraße)weggelaufen.

Der Angreifer kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich

- Circa 18- 20 Jahre alt

- vermutlich südländisch / arabischer Phänotyp

- Circa 1,60 - 1,70 m groß

- Schlank, schmächtige Statur

- Markantes Kinn, größere Nase

- schwarze Haare, vermutlich seitlich kurz, oben gelockt

- markante Augenbrauen

- ggf. Bart im Nasen- und Kinnbereich

- Schwarz-/weiße Stepp-Daunenjacke (vermutlich mit Kapuze)

- Dunkle Hose

- Dunkle Schuhe (ggf. der Marke Nike; weißes Emblem)

Die beiden anderen konnten wie folgt beschrieben werden:

- Männlich

- Circa 18 - 20 Jahre alt

- vermutlich südländisch / arabischer Phänotyp

- Circa 1,60 - 1,70 m groß

- Kurze schwarze Haare

- schwarze Jacke (glänzend)

- Dunkle Hose

- Dunkle Schuhe

Der 36-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo er zunächst stationär verblieb.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Auch wenn vor Ort durch die Einsatzkräfte bereits weitere Zeugen grob befragt werden konnten, bitten die Ermittler, dass sich weitere Zeugen melden, die Angaben zu den Tätern, ihre weitere Fluchtrichtung oder zu den genauen Tatabläufen machen können.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (KK 4) unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell