POL-SI: Diebe sahen es auf Lkw-Teile ab - Polizei stellt vier Täter- #polsiwi

Netphen (ots) - Im Jahr 2023 kam es zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten des Freizeitparks Netphen. Zwischen dem 10.05.2023 (21:00 Uhr) und dem 11.05.2023 (06:00 Uhr) drangen mehrere Täter in den Freizeitpark ein. In dem Gebäude schlugen sie mit einem dort aufgefunden Feuerlöscher eine Bürotür auf. Anschließend durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten einschließlich der dortigen Schränke. Damals entstand ein ...

mehr