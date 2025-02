POL-SI: Polizei sucht mit Fotos nach Einbrechern - #polsiwi

Siegen (ots) - Am gestrigen Montagabend (17. Februar) ist es in der City Galerie in Siegen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei sollen ein 18- und ein 19-jähriger Mann einen weiteren 18-Jährigen geschlagen haben. Zu nennenswerten Verletzungen kam es hierbei allerdings nicht. Bereits am Nachmittag hat diese Personengruppe am ZOB einen Polizeieinsatz ausgelöst, da es zu einem Streit vor ...

