POL Schwaben Nord: Die Polizei stoppt Autofahrer ohne Führerschein

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Donnerstag (28.11.2024) schlug eine 45-jährige Frau eine 23-Jährige im Verlauf eines Sitzplatzstreits in einer Straßenbahn. Gegen 10.30 Uhr saß die 23-Jährige in der Straßenbahn der Linie 4 auf einem Sitzplatz für "Behinderte und Kinderwägen". Auf Höhe der Volkhartstraße wollte sich die 45-Jährige auf den zweiten Platz setzen, auf dem die Tasche der 23-Jährigen lag. Die ...

mehr