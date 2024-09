Feuerwehr Bochum

FW-BO: Dachstuhlbrand in Bochum Langendreer

Bochum (ots)

Am frühen Mittwochmorgen um kurz nach 5 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Dachstuhlbrand an der Hauptstraße in Bochum Langendreer alarmiert. Es brannte das Dach einer Lagerhalle, verletzt wurde niemand.

Ein aufmerksamer Postbote bemerkte gegen 5 Uhr Flammen und Rauch aus einer denkmalgeschützen Lagerhalle zwischen der Hauptstraße und der Bonifatiusstraße in Bochum Langendreer und alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache Werne schlugen an einer Stelle Flammen aus dem Dach einer rund 10 mal 30 Meter großen Lagerhalle. Personen waren zum Glück keine in der Halle, sodass umgehend mit den Löschmaßnahmen begonnen werden konnte. Über eine Drehleiter wurde der Brand mit einem Strahlrohr bekämpft und die Dachhaut mit einer Rettungssäge geöffnet. So konnten die Flammen gezielt abgelöscht und der Brand auf wenige Quadratmeter begrenzt werden. Parallelen zu den Löschmaßnahmen von Außen wurden auch die Innenräume der Halle kontrolliert, eine weitere Brandausbreitung konnte aber auch hier nicht festgestellt werden.

Nach rund 90 nMinuten war der Feuerwehreinsatz beendet, verletzte gab es keine. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte vor Ort. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

