Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall auf der Kosterstraße in BO-Stiepel

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 4 Uhr meldeten Anrufer einen Verkehrsunfall auf der Kosterstraße, bei dem mindestens eine Person im Fahrzeug eingeklemmt worden sei. Daraufhin entsendete die Leitstelle der Feuerwehr Bochum umgehend Einsatzkräfte der Innenstadtwache, der Feuerwache Weitmar, der Hauptfeuerwache, der Löscheinheit Stiepel sowie zwei Rettungswagen und einen Notarzt. Vor Ort wurde ein PKW vorgefunden, der stark beschädigt hinter der Leitplanke am Fahrbahnrand lag. Innerhalb des PKW war eine schwerverletzte Person im Fahrzeug eingeschlossen. Noch im Unfallfahrzeug wurde die Person durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt, während der PKW zur Vorbereitung der Rettung gesichert und stabilisiert wurde. Nachdem dies erfolgt war, konnte die Person mittels hydraulischem Rettungsgerät über die Heckklappe aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde die verletze Person in ein Bochumer Krankenhaus transportiert. Vor Ort waren insgesamt 28 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell