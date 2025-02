Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Ladendiebe verstecken sich auf Toilette

Neubrandenburg (ots)

Am Donnerstag, den 13.02.2025 gegen 18:45 Uhr, kam es zum Einsatz von zwei Streifenteams des Polizeihauptreviers Neubrandenburg in einem Einkaufscenter in der Innenstadt von Neubrandenburg. Zuvor meldete der dortige Sicherheitsdienst zwei männliche aggressive Ladendiebe, welche sich in den Toilettenräumen des Centers mit vermeintlichem Diebesgut verstecken sollen.

Vor Ort konnten die Beamten einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und die zwei männlichen Tatverdächtigen auf der Toilette antreffen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-jährigen Mauretanier und 25-jährigen Tunesier. Während der polizeilichen Maßnahme leistete der 19-Jährige aktiven Widerstand gegen die Beamten. Es wurde niemand verletzt.

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Personen und mitgeführten Sachen konnten die Beamten diverse neue Kleidungstücke im Wert von mehreren Hundert Euro auffinden und sicherstellen. Es wurde eine Anzeige wegen Diebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell