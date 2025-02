Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Fahrräder vermissen schon lange ihren Eigentümer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Neubrandenburg (ots)

Am 02.10.2024 um 03:40 Uhr konnten Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg im Rahmen der Streifentätigkeit zwei Fahrräder sicherstellen. Diese wurden während einer Personenkontrolle festgestellt und nach Aussagen des Beschuldigten am selben Tag, dem 02.10.2024, vom Bahnhof in Neubrandenburg entwendet.

Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern der jeweiligen Fahrräder. Bei den Fahrrädern handelt es sich einerseits um ein blaues Damenrad der Marke BBF (Rahmennummer "019Y018JF121"), sowie um ein weiteres blaues Damenrad der Marke GTWIN, bei dem das Vorderrad fehlt. (Rahmennummer: LC18A43553)

Falls Ihnen eines der Fahrräder gehören sollte, und Sie dieses abholen wollen, so bringen Sie bitte ihren gültigen Personalausweis sowie ihren Nachweis über die Eigentumsverhältnisse des Fahrrades mit. Haben Sie Hinweise zu möglichen Eigentümern der Räder melden Sie sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell