Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Aufmerksamer Zeuge verhindert Fahrzeugdiebstahl

Neubrandenburg (ots)

Am 09.02.2025 gegen 01:00 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf der Polizei, dass er beobachten kann, wie zwei Personen in der Humboldstraße versuchen, ein Fahrzeug aufzubrechen. Zuvor seien sie aus einem Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen ausgestiegen, welches nun in der Röntgenstraße stehen soll. Zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg konnten den polnischen PKW mit vier Insassen, darunter drei Männer und eine Frau, feststellen.

Durch die Zeugenaussage vor Ort konnten die Beamten das angegriffene Fahrzeug schnell ausfindig machen. Und tatsächlich, es befanden sich Hebelspuren am Rahmen des Beifahrerfensters, die nach Rücksprache mit dem Eigentümer zuvor nicht vorhanden waren. Hierdurch entstand ein Schaden am PKW von circa 100 Euro, jedoch gelang das Eindringen in das Fahrzeug nicht.

Bei den vier Personen handelte es sich um polnische Staatsangehörige im Alter von 35 bis 47 Jahren, die zuvor noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten sind.

Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs und der Personen stellten die Beamten mögliche Einbruchsgegenstände, ein Auslesegerät, vier weitere Fahrzeugschlüssel und drei polnische Kennzeichentafeln fest.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde eine vorläufige Festnahme abgelehnt und die vier Personen wieder entlassen.

Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war im Rahmen der Spurensuche- und sicherung im Einsatz.

