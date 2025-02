Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Unfall mit getöteter Person auf der B198.

Woldegk (ots)

Am 11.02.2025 kam es gegen 08:40 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der B198 zwischen Woldegk und Prenzlau. Hierbei befuhr ein 73-jähriger Mann den Fahrbahnrand mit seinem Fahrrad in Richtung Prenzlau. Nach aktuellem Erkenntnisstand fuhr ein 57-jähriger Fahrer eines Transporters in selbe Richtung und kollidierte kurz vor der Ortschaft Wolfshagen mit dem Radfahrer. Aufgrund der Verletzungen wurde ein Rettungswagen, ein Notarztwagen sowie ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Radfahrer seinen Verletzungen noch am Unfallort. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme war die B198 in beide Richtung voll gesperrt und ist seit 11:30 Uhr wieder freigegeben und beidseitig befahrbar.

