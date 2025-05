LPI-NDH: Mit Mopedfahrer kollidiert

Nordhausen (ots) - Etwa 1000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte an einem Baucontainer in der Bahnhofstraße. Zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, hinterließen der oder Täter Schriftzeichen in schwarzer Farbe auf dem Container. Wer Hinweise zur Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden. Aktenzeichen: 0135434 Rückfragen bitte an: ...

