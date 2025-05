Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter nach räuberischen Diebstahl ermittelt

Nordhausen (ots)

Ein 28-Jähriger bereicherte sich am Montagabend in einem Discounter in der Neustadtstraße rechtswidrig an Lebensmitteln und versuchte die Unbemerkt an dem Kassenbereich vorbei zu bringen. Die Diebstahlshandlung hatten Marktmitarbeiter bemerkt und den Mann noch vor dem Ausgang des Marktes gestellt. Hier wirkte er körperlich auf die Mitarbeiter ein, um im Besitz der waren zu bleiben. Auf der Flucht entledigte sich der Mann Teilen seiner Bekleidung, in der das Diebesgut aufgefunden wurde sowie Hinweise zu seiner Identität.

