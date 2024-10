Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Varel - Polizei leitet Verfahren gegen 37-Jährigen ein, der weiterhin unter Alkoholeinfluss stand und keine Fahrerlaubnis besitzt

Varel (ots)

Am Nachmittag beobachtete eine Anwohnerin in der Straße Am Tennisplatz einen Pkw VW Golf, der über die Straße Sumpfweg in Richtung des "Kaffeehauskreisels" fuhr und im Kurvenverlauf gegen die parallel verlaufende Leitplanke stieß, wodurch in der Berme sowie an der Leitplanke Beschädigungen entstanden.

Der Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin vom Ereignisort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Kurze Zeit später konnte das beschädigte Fahrzeug angetroffen und der Fahrzeugführer identifiziert werden. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 37-jährige Mann das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hatte. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 1,39 Promille, was die Anordnung einer Blutprobenentnahme erforderlich machte. Weiterhin ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Mann muss sich nun wegen diverser Verkehrsdelikte verantworten.

