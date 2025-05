LPI-NDH: Portemonnaie aus Pkw gestohlen

Mackenrode (ots) - Am späten Montagabend kam es in Mackenrode im Landkreis Nordhausen zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Straße Auf der Waardt. Bisherigen Ermittlungen zufolge verschafften sich die unbekannten Täter kurz nach 23.30 Uhr gewaltsam Zutritt in das Tankstellengebäude. Aus dem Objekt erbeuteten die Einbrecher Tabakwaren in derzeit noch unbekannter Menge. Die Unbekannten flüchteten mit einem Pkw in ...

mehr