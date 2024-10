Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Mehrere versuchte Einbrüche in Wohnhäuser - Polizei bittet um Hinweise (14.10.2024)

Rottweil (ots)

Am Montagabend ist es zu mehreren versuchten Einbrüchen in Wohnhäuser in der Khuonstraße und dem Karolingerweg gekommen. Im Zeitraum zwischen 19.15 Uhr und 20.15 Uhr versuchten sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt in drei Gebäude zu verschaffen. In allen bekannten Fällen warfen sie mit einem Stein eine Fensterscheibe ein, gelangten aber nicht in die Innenräume.

Die Höhe des bei den Einbruchversuchen verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die im fraglichen Zeitraum beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf die Identität des oder der unbekannten Täter geben können, sich unter der Tel. 0741 477-0 bei der Kriminalpolizei Rottweil zu melden.

In diesem Zusammenhang nochmals folgender Hinweis: Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie für den Landkreis Rottweil beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 0741 477-1901 vereinbaren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell