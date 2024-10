Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Vandalismus in der Villa Junghans- Polizei sucht Zeugen (11.-14.10.2024)

Schramberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 21.00 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, haben unbekannte Personen eine Sachbeschädigung in der öffentlichen Herrentoilette in der Villa Junghans auf dem Bauernhofweg begangen und einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro dabei verursacht. Das Türscharnier, ein Spiegel, eine Trennwand und eine Handtuchhalterung wurden mutwillig von den Vandalen zerstört. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Schramberg unter der Telefonnummer 07422 2701-0.

