Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Schlägerei am Nürnberger Hauptbahnhof - Bundespolizei sucht nach Unbekanntem

Nürnberg (ots)

Nürnberg - Am Montag (29. April) sind ein 38-jähriger Deutscher und ein 29-jähriger Grieche im Nürnberger Hauptbahnhof in Streit geraten. Später wurde der 38-Jährige handgreiflich und schlug und trat auf den 29-Jährigen ein. Auch ein zunächst unbeteiligter Dritter stieg in die Rauferei ein, entkam jedoch unerkannt. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Montagnacht, gegen 03:20 Uhr, gerieten zwei sich auf zwei gegenüberliegenden Bahnsteigen im Hauptbahnhof Nürnberg befindenden Männer, über die Gleise hinweg aus bislang unbekanntem Grund zunächst in Streit. Daraufhin begab sich der Grieche zum Bahnsteig des Deutschen, wo der Ältere einen körperlichen Angriff auf den Jüngeren startete. Die Auseinandersetzung setzten die Männer dann am Südostausgang fort. Dabei traktierte der Deutsche den Griechen mit mehreren Faustschlägen. Als der Grieche bereits am Boden lag, versetzte ihm der Ältere noch mehrere Tritte mit seinem Fuß. Hierbei mischte sich ein unbeteiligter Dritter ein, welcher dem 38-Jährigen einen Fußtritt versetzte, der ihn zu Boden brachte. Der unbekannte Dritte entfernte sich im Anschluss unerkannt von der Örtlichkeit. Beide Kontrahenten erlitten erhebliche Verletzungen, die eine Versorgung in der Klinik notwendig machten. Im Vorfeld soll der 38-Jährige eine ebenfalls bislang noch unbekannte männliche Person auf Bahnsteig 22/23 geschlagen haben.

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg bittet um Hinweise zu der Auseinandersetzung und insbesondere zu den beiden bislang unbekannten Männern unter der Rufnummer 0911 - 205551 - 0 oder per Mail an bpoli.nuernberg@polizei.bund.de.

Gegen den unbekannten Täter, sowie den 38-Jährigen hat die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell