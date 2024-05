Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundesinnenministerin Faeser besucht die Bundespolizei in Waidhaus

Presseeinladung des BMI

München (ots)

Am 6. Mai 2024 besucht die Bundesministerin des Innern und für Heimat, Nancy Faeser, die Bundespolizei in Waidhaus. Die Bundesinnenministerin wird sich über die Aufgaben an der Grenzdienststelle an der BAB 6 zur tschechischen Grenze informieren und dabei auch die Möglichkeit nutzen, sich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auszutauschen. Im Anschluss des Termins ist ein Pressestatement der Bundesministerin des Innern und für Heimat geplant. Termin: Montag, 6. Mai 2024 Eintreffen der Medienvertreter ab: 16:00 Uhr Pressestatement: ca. 17:50 Uhr Ort / Treffpunkt: Parkplatz BAB 6 Ulrichsberg Nord Parkmöglichkeiten: in der Kontrollstelle nach Einweisung Im Anschluss haben Sie noch Gelegenheit für Fotoaufnahmen. Akkreditierte Pressevertreter können über die gesperrte Auffahrt BAB 6 Waidhaus (Fahrtrichtung Nürnberg) die Kontrollstelle erreichen. Die Bundespolizeiinspektion Waidhaus richtet hierzu an der BAB-Auffahrt einen Kontrollpunkt für Pressevertreter ein. Wir bitten zum Passieren der Kontrollstelle um Vorlage eines gültigen Presseausweises. Hinsichtlich der Teilnahme der Medienvertreter ist eine Akkreditierung bis zum 3. Mai 2024, 15:00 Uhr, über die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Waidhaus erforderlich. Dazu übermitteln Sie bitte Namen, Redaktion/Medium und telefonische Erreichbarkeit per E-Mail an: bpoli.wai.oeffentlichkeitsarbeit@polizei.bund.de.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell