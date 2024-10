POL-KN: (Schramberg-Tennenbronn/ Lkr. Rottweil) Polizei nimmt Getränkekistendiebe fest (14.10.2024)

Sulz am Neckar A81 (ots) - Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall am Montagabend, der auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstelle Sulz am Neckar und Empfingen passiert ist. Ein 37-jähriger Fahrer eines Toyota Lexus war gegen 18.45 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen unterwegs ...

