Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

Mackenrode (ots)

Am späten Montagabend kam es in Mackenrode im Landkreis Nordhausen zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Straße Auf der Waardt. Bisherigen Ermittlungen zufolge verschafften sich die unbekannten Täter kurz nach 23.30 Uhr gewaltsam Zutritt in das Tankstellengebäude. Aus dem Objekt erbeuteten die Einbrecher Tabakwaren in derzeit noch unbekannter Menge. Die Unbekannten flüchteten mit einem Pkw in Fahrtrichtung der Ortslage Mackenrode. Noch in der Nacht kamen Beamte der Nordhäuser Kriminalpolizei zum Einsatz und sicherten Spuren. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen um Hinweise.

Wer kann Angaben zur Tat oder Täterschaft machen? Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Wer kann Hinweise zu dem von den Tätern genutzten Fahrzeug geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0135059

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell