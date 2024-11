Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladendieb reißt sich los und flüchtet

Trotz des beherzten Eingreifens eines Passanten gelang einem bislang unbekannten Ladendieb die Flucht

Ulm (ots)

Der Dieb war zuvor im Bereich der Umkleidekabinen eines Bekleidungsgeschäftes in der Ulmer Innenstadt aufgefallen. Er hatte mehrere Jacken an sich genommen und das Kaufhaus verlassen. Eine 24jährige Angestellte versuchte noch den jungen Mann aufzuhalten. Der konnte sich jedoch losreißen. Eine weitere Mitarbeiterin machte in der Fußgängerzone lautstark auf den Täter aufmerksam. Nach Angaben der Beschäftigten des Bekleidungsgeschäftes griff ein zufällig vorbeikommender Passant in das Geschehen ein und versuchte den Täter festzuhalten. Gleichzeitig schaffte es eine Verkäuferin, dem Mann eine teure Jacke zu entreißen. Dem Dieb gelang es erneut, sich aus dem Griff zu lösen und seine Flucht mit dem restlichen Diebesgut fortzusetzen. Eine Fahndung nach dem Mann, der zum Zeitpunkt des Vorfalls eine im Schritt weit herunterhängende Jeans, dunkle Oberbekleidung, Mütze und Sonnenbrille trug, verlief erfolglos. Bei Eintreffen der Polizei war auch der beherzte Passant nicht mehr vor Ort. Bei dem Gerangel hatte sich die 24jährige Angestellte leicht verletzt. Das Polizeirevier Ulm-Mitte ermittelt wegen räuberischem Diebstahl. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2285038)

