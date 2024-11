Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Reifenstecher unterwegs

Erheblichen Sachschaden richtete ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Ulmer Oststadt an.

Ulm (ots)

Gegen 02.15 Uhr meldete eine Zeugin über Notruf einen Mann, der sich in der Friedenstraße offensichtlich an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Deutlich hörbar war nach Auskunft der Zeugin, dass aus dem Reifen eines Autos in der Nähe des Unbekannten Luft entwich. Unmittelbar nach Eingang des Notrufes fahndeten mehrere Streifen des Polizeireviers Ulm-Mitte und der Polizeihundestaffel nach dem Mann. Von ihm ist nur bekannt, dass er eine dunkle Jacke und eine helle Jeans trug. Im Anschluss an die Fahndung überprüften die Beamten den Bereich, an dem sich der flüchtige Reifenstecher aufgehalten hatte. In der Frieden-, Schülin- und Schaffnerstraße konnten bislang insgesamt sieben Fahrzeuge mit zerstochenen Reifen festgestellt werden. Das Polizeirevier Ulm-Mitte ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2287824)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell