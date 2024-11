POL-UL: (ADK) Dornstadt, A8 - Pkw schleudert bei Schnee in Leitplanke

Ulm (ots) - Um 11.43 Uhr war ein Krankenwagen auf der B492 in Richtung Blaubeuren unterwegs. Die 22-jährige Fahrerin musste an einer Einmündung in Schelklingen abbremsen, da ein anderes Auto abbog. Das erkannte der nachfolgende 31-jährige Fahrer wohl zu spät. Mit seinem Sprinter stieß er deshalb in das Heck des ...

mehr