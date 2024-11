Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreise Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Verkehrsunfall bei Fahrstreifenwechsel

Bad Hersfeld. Am Freitag (15.11.), um 18:30 Uhr, befuhren eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld und eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Haunetal in dieser Reihenfolge die B 27 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Unterhaun auf dem rechten von zwei Fahrstreifen. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Eiterfeld fuhr in gleicher Richtung auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Die 32-jährige Pkw-Fahrerin versuchte einen Fahrstreifenwechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen durchzuführen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 19-jährigen Pkw-Fahrer. Durch den Zusammenstoß geriet die 32-Jährige zurück auf den linken Fahrstreifen und touchierte dabei noch das Fahrzeug der 21-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.600,00 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Friedewald. Am Sonntag (17.11.), um 12:40 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederaula die B 62 in Richtung Friedewald und kam aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er etwa 100 Meter durch den Graben gefahren war und dabei zwei Leitpfosten und ein Verkehrsschild beschädigt hatte, wurde er zurück auf die Fahrbahn und anschließend gegen die Schutzplanke auf der gegenüberliegenden Straßenseite geschleudert. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand 3.000 Euro Sachschaden.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Verkehrsunfallflucht auf Stadthallenparkplatz

Alsfeld. Am Montag (11.11.) kam es in der Zeit zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Stadthallenparkplatz. Nach aktuellen Erkenntnissen parkte eine Fahrzeugführerin ihren schwarzen VW Golf Sportsvan mittig auf dem Parkplatz parallel zur Tielemann-Schnabel-Straße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie eine Beschädigung an der Beifahrerseite fest. Vermutlich hat ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausrangieren den Pkw gestreift und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro zu kümmern. Die Polizei Alsfeld sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Hierzu ist die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631 - 9740 erreichbar.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell